Rubano profumi e bijou alla Coin: arrestati i ladri, marito e moglie di Taranto

Avevano scelto profumi e gioielli tra gli scaffali del Centro Commerciale “Coin” di Piazza Mazzini, ma erano andati via senza passare dalla cassa. Non hanno fatto molta strada i due ladri perché qualcuno, notando il furto, aveva chiamato il 113 per raccontare agli uomini in divisa l’accaduto.

I ladri non hanno fatto molta strada, come detto, perché sono stati fermati in via Trinchese da una volante della Polizia che, nel giro di pochissimi minuti, aveva raggiunto il luogo della segnalazione, il cuore commerciale di Lecce. A finire nei guai è una coppia di Taranto, marito e moglie: lui 49 anni, lei 46.

I sospetti sono diventati certezze durante la perquisizione personale, quando i poliziotti hanno trovato sia il bottino – tre profumi di note, due orologi e un paio di orecchini di bijou – ma anche alcuni ‘attrezzi’ – una tronchesina, un cacciavite e un coltello.

I coniugi così sono stati arrestati. Per loro si sono aperte le porte della locale Casa circondariale. Le accuse accuse da cui dovranno difendersi sono furto aggravato e continuato in concorso e possesso di oggetti allo scasso.

Non è finita: dovranno anche pagare una contravvenzione per mancata revisione dell’auto a bordo della quale sono arrivati in città.

