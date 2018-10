Fuggono con i soldi del distributore Q8, arrestati due ladri in trasferta. In fuga i 3 complici

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.30, quando al distributore di Carburante Q8 che si affaccia sulla strada provinciale che da Taurisano conduce a Casarano è scattato l’allarme. Per la volante del locale Commissariato che si è precipitata sul posto è stato chiaro che si era appena consumato un furto, tra l’altro immortalato nelle immagini del sistema di video-sorveglianza.

Impossibile per gli uomini in divisa non accorgersi del taglio, effettuato con una smerigliatrice, sulla parte superiore della cassaforte della colonnina “self-service”.

Non è stata l’unica cosa che i poliziotti hanno notato. Hanno visto chiaramente due auto “fuggire” dall’area di servizio, imboccando la strada verso Casarano.

Insospettiti, gli agenti hanno raggiunto e bloccato una delle due macchine. A bordo vi erano due uomini, un 59enne ed un 66enne di Bitonto, volti già conosciuti alle forze dell’Ordine. Alle spalle, infatti, avevano diversi precedenti per furto aggravato, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi e rapina.

I sospetti sono diventati certezze durante la perquisizione, quando sono spuntati fuori tutti gli attrezzi del mestiere. Una tronchesina, una chiave a pappagallo della lunghezza di 25 centimetri, due torce, un telefono cellulare, una batteria per ricetrasmittente e tre guanti in lattice, il kit del perfetto ladro.

Le sorprese non sono finite perché i due fermati sono stati trovati con le tasche piene di contanti. Circa 500 euro, parte del bottino che probabilmente avevano “diviso” prima della fuga in auto.

La batteria dei malviventi era composta da 5 persone, tre dei quali si sono dileguati. Gli altri due, come detto, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Le indagini, quindi, non finiscono qui. Le ricerche continuano senza sosta per individuare anche gli altri tre complici, fuggiti sulla seconda auto.

