Colpo al Mercatino dell’usato di Maglie, ladri via con la cassaforte, mobili e il registratore del sistema di videosorveglianza

Indisturbati, hanno avuto tutto il tempo per mettere a segno il colpo all’interno del negozio “Mercatino dell’usato” di Maglie. Poi, per essere sicuri di farla franca anche dopo, hanno portato via insieme al lauto bottino anche il registratore del sistema di videosorveglianza interna. Una ‘scelta’ dettata, probabilmente, dalla volontà di non lasciare tracce che possano in qualche modo “incastrarli”. Il danno, invece, resta e si aggira, secondo una prima stima, intorno ai diecimila euro. Ma per capire cosa sia accaduto tocca andare con ordine.

La ricostruzione dei fatti

Una volta scoperto il furto, il proprietario si è presentato davanti ai carabinieri della locale stazione per denunciare che, in un periodo compreso tra le 19.00 del 4 gennaio e le 9.00 del giorno successivo, alcuni malviventi si erano introdotti all’interno del negozio dopo aver forzato la porta di ingresso. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutto quello che hanno potuto “caricare”: per prima cosa la cassaforte che conteneva circa tremila euro in contanti, ma anche un personal computer, due camere da letto, quattro lampadari. Non contenti, hanno portato via anche un furgone Renault Master di proprietà di colore bianco, parcheggiato in un’area interne dell’esercizio commerciale.

E il registratore del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato il colpo, studiato nei minimi particolari.

Il danno dichiarato, come detto, ammonta a 10 mila euro. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti dagli uomini in divisa che indagano.

Altro colpo a Uggiano La Chiesa

Nessun sistema di videosorveglianza, invece, che possa aiutare a scoprire il volto (e il nome) dei malviventi che si sono introdotti all’interno di una ditta di Uggiano La Chiesa che si occupa di movimento terra, dopo aver scavalcato il muro di cinta. Una volta dentro sono riusciti a asportare 110 litri di gasolio. Non solo, forse nel tentativo di rubarli, hanno danneggiato il gruppo di accensione di un mini-escavatore e la portiera anteriore destra di un autocarro, parcheggiati nel deposito risultato, come detto, privo di impianto videosorveglianza e allarme. Il danno, in questo caso, si aggira intorno ai mille euro, non coperto da assicurazione.

Ultima modifica: 5 gennaio 2018 19:25