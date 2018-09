Colpo nella notte nella scuola di Trepuzzi, ladri via con Pc e denaro. Si cercano gli autori

Un nuovo caso di furto ai danni di una scuola si registra in Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, presso l’istituto primario “Alessandro Carrisi”, in Via Lecce a Trepuzzi, ignoti, dopo l’effrazione di una delle porte di ingresso, si sono introdotti all’interno del complesso e hanno sabotato la macchina del caffè asportandone il denaro contenuto all’interno.

I malviventi, però, non si sono limitati a questo, in quanto si sono impossessati di alcuni personal computer, per poi fuggire via con il bottino facendo perdere le proprie tracce.

Non appena ci si è accorti di quanto avvenuto è scattato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che, una volta sul luogo dell’accaduto, hanno compiuto i primi rilievi del caso per dare, successivamente, il via alle indagini. Utili alle ricerche saranno anche eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona e l’ascolto di potenziali testimoni che potrebbero aver notato qualcosa di strano.

Il danno subito dalla scuola è stato quantificato in 2.500 euro circa.

Ultima modifica: 29 settembre 2018 13:35