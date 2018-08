In vacanza allo Splash con la mamma, fruga in una borsa e scappa con il portafoglio: nei guai 16enne foggiano

Pomeriggio movimentato allo «Splash» di Gallipoli. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.30 quando una donna ha notato un ‘ragazzino’ mentre rovistava nella borsa che aveva lasciato sul lettino. Capendo di essere stato scoperto, il ladruncolo non si è arreso anzi, ha cercato di scappare con il portafoglio.

La fuga è durata poco: è stato fermato dal personale di sicurezza della struttura, grazie all’identikit fornito dalla malcapitata. Da qui la ‘segnalazione’ ai poliziotti del Commissariato locale che si sono precipitati sul posto insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale di Lecce. Gli uomini in divisa hanno fatto chiarezza, ricostruendo l’accaduto e identificato il ladro: si tratta di un minorenne della provincia di Foggia, in vacanza in Salento con la famiglia.

La borsa era incustodita e lui ne ha approfittato

Come detto, il sedicenne – tra l’altro volto già noto agli archivi per alcuni precedenti – ha ‘notato’ la borsa lasciata momentaneamente incustodita e ha iniziato a rovistare dentro alla ricerca, probabilmente, di qualcosa di ‘prezioso’ da asportare. Peccato che sia stato scoperto dalla proprietaria che ha chiesto aiuto al personale della struttura, fornendo loro tutte le indicazioni utili a rintracciare l’autore. Così è stato.

Il giovane, colto nella flagranza di reato, dopo le inziali resistenze ha restituito il maltolto alla legittima proprietaria ma si è comunque “beccato” una denuncia in stato di libertà per furto aggravato e, come disposto dal Tribunale dei Minorenni, è stato affidato alla madre.

Ultima modifica: 25 agosto 2018 14:56