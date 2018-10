Nardò, incastrato l’autore di un furto e di una tentata rapina: nuovi guai per scippatore-seriale

Ha un’inclinazione per le borse il 51enne di Copertino che è riuscito a conquistarsi il titolo di «scippatore seriale». Il suo obiettivo preferito, infatti, sono le tracolle, accessorio inseparabile per una donna che, a volte, può contenere anche qualcosa di prezioso. E lui lo sa bene tant’è che era già finito nei guai per essersene appropriato con modi anche bruschi.

Alla sua “collezione” ora tocca aggiungere altri due episodi, avvenuti a fine agosto a Nardò, con lo stesso modus operanti.

Nel primo caso ha colpito mentre una donna stava parcheggiando la sua utilitaria in una strada della zona 167. L’azione è stata rapida: restando in sella al suo scooter, di colore scuro, ha infilato il braccio nell’abitacolo, approfittando del finestrino aperto e ha portato via il portafoglio, adagiato sul sedile anteriore lato passeggero. Conteneva circa 90 euro e documenti vari. Nonostante il tentativo di inseguimento, il malfattore era riuscito a far perdere le sue tracce, dileguandosi nelle strade limitrofe.

Il colpo non riuscito

Ad una settimana di distanza un episodio analogo. Stessa scena: una donna che parcheggia – in questo caso in piazza Mazzini – e il colpo, fulmineo. Qualcosa però è andato storto: la vittima si è accorta di quello che stava accadendo e ha afferrato con forza la borsa, stringendola a sé. Quando ha visto che non aveva nessuna intenzione di mollare la presa, la poveretta ha cominciato ad urlare, costringendolo alla fuga sul ciclomotore scuro. Chiamate le forze dell’ordine, la malcapitata ha raccontato l’accaduto, descrivendo i particolari dell’uomo che ricordava. Nonostante indossasse il casco, infatti, il volto era visibile.

Grazie alla denuncia delle due vittime, gli investigatori del Commissariato di Nardò sono riusciti ad individuare l’autore dei reati. Tra l’altro hanno potuto contare anche sulle immagini delle telecamere di video-sorveglianza.

L’autore era proprio il 51enne di Copertino che ora dovrà rispondere anche del furto e della tentata rapina.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018 15:47