In territorio di Gallipoli fioccano le denunce del fine settimana. A Tuglie denunciato marito violento

Controlli a tappeto incentrati su Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola, Seclì, Alezio, Copertino e Galatina.

All’attività di controllo hanno partecipato pattuglie della Compagnia Carabinieri di Gallipoli con personale in abiti civili dell’Aliquota Operativa, per un totale di 12 militari e 5 automezzi.

I risultati vedono una persona di Alezio denunciata in stato di libertà per coltivazione di 4 piante di canapa indica, rispettivamente dell’altezza di 200 e 260 centimetri; un denunciato a Gallipoli per guida in stato di ebbrezza. Sempre a Gallipoli un denunciato per inosservanza degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria; un denunciato a Galatone per guida senza patente perché mai conseguita; un denunciato a Galatina per evasione, perché all’esito di un controllo presso la propria abitazione, questi, agli arresti domiciliari, non veniva trovato a casa.

E ancora una denuncia a Nardò per porto illegale di un coltello a scatto con lama lunga cm.10 che teneva nella propria auto senza giustificato motivo; un denunciato a Copertino perché in possesso a bordo della propria autovettura di un revolver (scacciacani) calibro 9 mm privo del previsto tappo rosso; un cittadino senegalese denunciato a Nardò in quanto aveva posto in vendita 10 borse da donna contraffatte di diversi marchi delle più prestigiose griffe internazionali.

Un uomo è stato poi denunciato a Gallipoli per furto aggravato perché a in località Baia Verde, aveva asportato uno zaino lasciato incustodito sull’arenile da una turista di Busto Arsizio.

Una donna è stata poi denunciata a Galatone per essersi appropriata di un portafogli lasciato momentaneamente incustodito sul bancone di una farmacia del luogo.

In ultimo a Tuglie un marito violento è stato denunciato per aver percosso violentemente per futili motivi la propria compagna procurandole lesioni guaribili in 20 giorni s.c.. La stessa veniva affidata dai carabinieri insieme alla figlioletta di un anno al centro territoriale antiviolenza.

Le sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, invece, su un totale di 98 veicoli controllati, ammontano a circa 6500 euro.

Ultima modifica: 2 settembre 2018 16:00