La litoranea Porto Badisco-Santa Cesarea usata come ‘pista da corse’, intensificati i controlli

Tanto bella, quanto pericolosa, soprattutto se percorsa in sella ad una moto che permette di unire il brivido della velocità al panorama mozzafiato offerto dalla litoranea Porto Badisco – Santa Cesarea Terme. Chilometri di asfalto affacciati sul mare blu che rendono la corsa sull’inseparabile motocicletta un’esperienza unica. Il problema è che dietro ogni curva si nasconde il rischio della tragedia, sempre in agguato.

I tanti, troppi incidenti che si sono verificati su uno dei tratti più belli della costa adriatica ha spinto il Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia ad intensificare i controlli in collaborazione con la Polizia stradale, proprio lì dove il tachimetro sale insieme all’adrenalina.

Così, sulle gare motociclistiche improvvisate o “programmate”, a cui si assiste soprattutto nel fine settimana, si sono accesi i riflettori degli uomini in divisa. Lo scopo è quello di frenare il fenomeno ed evitare che la Badisco-Santa Cesarea si trasformi in teatro di incidenti, anche mortali.

Solo nei mesi di maggio e giugno sono stati controllati più di centro veicoli (104 per la precisione), sono state contestate 20 infrazioni al Codice della Strada per guida senza patente o scaduta, mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile, per eccesso di velocità e di cambio di corsia e direzione di marcia. Tutte infrazioni che costituiscono le cause più frequenti di incidenti, alcuni, anche fatali per sé e per gli altri.

Anche per questo, il tratto di strada sarà oggetto di controlli frequenti anche nei prossimi mesi. Le pattuglie della Polizia Stradale scenderanno in strada porre un freno alle gare di velocità e impedire, quindi, il ripetersi di gravi eventi luttuosi.

