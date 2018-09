Prima picchia il padre e lo deruba, poi cerca di violentare una parente. In manette 41enne di Aradeo

I Carabinieri della Stazione di Aradeo, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Giuseppe Piccinno, 41enne, nato e residente ad Aradeo, accusato dei reati di: maltrattamenti in famiglia continuati; violazione di domicilio; tentata violenza sessuale; tentata estorsione e rapina continuata.

Il 41enne, in più occasioni e ripetutamente, allo scopo di ottenere somme di denaro, ha aggredito con pugni, schiaffi e calci i familiari con cui convive.

Nella specifico, utilizzando la violenza fisica verso il padre, gli ha rubato dalle tasche dei pantaloni alcune somme di denaro che il genitore custodiva.

Il tentativo di violenza sessuale

In ultimo, nella nottata appena trascorsa, l’uomo si è recato presso l’abitazione di una sua parente e ha tentato di violentarla, senza riuscirvi grazie al pronto intervento del compagno di lei che, dopo averlo bloccato, lo ha trattenuto fino all’arrivo dei militari dell’Arma.

Giuseppe Piccinno, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Ultima modifica: 10 settembre 2018 17:37