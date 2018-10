A largo di Leuca con la barca in avaria viene soccorso dalla Guardia Costiera. Attimi di paura per un diportista

I militari dell’Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Leuca con il coordinamento della Guardia Costiera di Gallipoli hanno prestato assistenza ad un’imbarcazione a vela in avaria a circa quattro miglia nautiche al largo del porto di Santa Maria di Leuca.

Alle ore 06.00 circa, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha ricevuto una richiesta di aiuto sul canale radio di soccorso vhf 16 da un diportista di nazionalità slovena in balia del mare a seguito dell’avaria occorsa agli organi di gcomandi della propria imbarcazione al largo del porto della località rivierasca salentina.

La motovedetta CP 886, specializzata nel prestare soccorso in ogni condizione meteomarina, ha subito mollato gli ormeggi dal sorgitore di Santa Maria di Leuca e nel volgere di poco tempo ha intercettato l’unità con a bordo l’uomo visibilmente scosso ma in buono stato di salute.

I militari, quindi, hanno prestato successivamente assistenza all’unità in avaria fino all’ingresso in una locale darsena, presso la quale il diportista ha ormeggiato, in sicurezza, alle ore 06.40 circa.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018 17:47