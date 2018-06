Guida senza patente e quando i carabinieri lo fermano fugge, guai per un volto noto di Galatina

I controlli sono diventati sempre più difficili per gli uomini in divisa, visti i casi di multe degenerate in ‘aggressioni’ o fughe che hanno conquistato le prime pagine dei giornali locali, negli ultimi giorni. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato questa mattina a Galatina, dove i carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 59enne del posto. L’uomo – volto già conosciuto alle forze dell’ordine – ora dovrà difendersi dall’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti

Per capire tocca fare un passo indietro, di un giorno. A mezzogiorno dell’11 giugno i militari, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso il 59enne a Noha, mentre si trovava al volante di una Lancia Musa, intestata alla convivente. Il punto è che non aveva la patente, perché gli era stata revocata.

Quando i militari hanno intimato all’uomo di fermare la corsa per procedere alla contestazione della violazione al codice della strada, il 41enne ha ingranato la marcia ed è fuggito via per evitare la ‘multa’ e i guai. Ne è nato un inseguimento durante il quale è riuscito, in effetti, a far perdere le sue tracce. Fino a questa mattina, appunto, quando gli è stata contestata l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 12 giugno 2018 14:03