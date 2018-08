Fermato per un controllo, si dimostra nervoso. In auto era nascosta una mazza da baseball

Le volanti della Polizia di Stato sono in modo costante impegnate nel controllo del territorio cittadino e non.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, gli agenti hanno fermato un giovane. Il ragazzo, risultato poi avere 27 anni e residente a San Cesario di Lecce, era alla guida di un auto in via Pistoia, in zona 167.

Il 27enne, una volta fermato, ha dimostrato evidenti segni di nervosismo tanto da insospettire i poliziotti. Da qui è scattata la verifica e la perquisizione dell’auto.

Dal controllo è spuntata fuori una mazza da baseball. Alle domande degli agenti, il giovane non ha saputo dare risposte plausibili e credibili sull’uso di quanto trovato nascosto in auto.

Inevitabile, pertanto, la denuncia per il porto di oggetto atti ad offendere.

