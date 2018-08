Inferno in piazzale Cuneo, va a fuoco un appartamento prima della mezzanotte

Tanta è stata la paura per i residenti del palazzo che si affaccia su piazzale Cuneo al civico 9. Erano da poco passate le ore 22 quando alcuni passanti si sono resi conto di quanto stesse accadendo: lingue di fuoco si sprigionavano da un’abitazione posta al quinto piano.

Da qui è scattato l’allarme e la chiamata al 115. A stretto giro sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il palazzo intero, facendo evacuare tutti gli appartamenti.

I caschi rossi hanno interrotto la fornitura di gas, temendo che il fuoco potesse innescare esplosioni pericolose.

Per fortuna l’abitazione era vuota e non ci sono state tragiche conseguenze. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato e della municipale di Lecce. Anche un’ambulanza è stata chiamata in caso si dovessero soccorrere eventuali feriti o intossicati, ma per fortuna l’intervento dei sanitari non è stato necessario.

Tutti i residenti del palazzo sono scesi in strada in piena notte, quindi. Ad essere state evacuate sono state decine di famiglie che hanno temuto di trascorrere l’intera notte per strada.

I vigili del fuoco hanno domato il violento incendio nel giro di qualche ora, non senza difficoltà. Forse ad innescare le fiamme un corto circuito che potrebbe essere partito dalla camera da letto.

