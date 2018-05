Distrutti dalle fiamme due autocompattatori, erano parcheggiati in un deposito

Sono state ore movimentate per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnati nella notte in due distinti interventi. Non c’è stato soltanto l’incendio all’Eurogarden di San Foca che, fortunatamente, è stato spento prima che le fiamme si propagassero, causando danno più ingenti. In piena notte, i “caschi rossi” sono dovuti intervenire anche ad Arnesano, dove poco prima dell’una e mezzo – per cause ancora in corso di accertamento – sono andati in fumo due autocompattatori utilizzati per la raccolta di rifiuti.

Il fuoco, in questo caso, ha avuto la meglio. Degli autocarri, infatti, non è rimasto nulla se non un ammasso di lamiere carbonizzate: sono stati del tutto distrutti dalle lingue di fuoco. Il danno è ancora in corso di quantificazione, ma si parla di un valore di circa duecentomila euro a cui si devono aggiungere anche le pareti accanto a cui erano parcheggiati, annerite dal fumo.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Stazione di Monteroni che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire se si sia trattato di un gesto doloso. Insieme a loro anche i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai militari

Ultima modifica: 9 maggio 2018 13:17