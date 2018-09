Fiamme nella notte in Via Parini a Lecce, a fuoco l’auto dell’avvocato Dell’Anna Misurale  

Ancora fiamme nella notte in Salento e, questa volta, ad andare a fuoco è stata un’autovettura.

Intorno alle ore 2.00 della nottata appena trascorsa, in Via Parini a Lecce, ad andare a fuoco è stata, per cause ancora da chiarire, la Bmw X5 dell’avvocato Giuseppe Dell’Anna Misura, presidente, altresì, del Circolo Tennis “Mario Stasi di Lecce. Le fiamme hanno distrutto il lunotto posteriore del mezzo.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le fiamme, insieme a loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Una volta spento l’incendio i caschi Rossi si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e, al momento, non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Quella di oggi non è la prima volta che riguarda un’autovettura del noto professionista leccese.

Caso analogo era avvenuto nel febbraio di due anni fa, quando, ignoti, appiccarono il fuoco al mezzo del legale, anche in questo caso una Bmw X5, danneggiando la fiancata e il finestrino sinistro.

Ultima modifica: 22 settembre 2018 10:26