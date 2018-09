Auto in fiamme nella notte in Piazzale Sondrio, indagini in corso. Si seguono tutte le piste

Non è stata propriamente una nottata tranquilla per i residenti di Piazzale Sondrio a Lecce quella appena trascorsa.

Intorno all’una, infatti, per cause ancora da chiarire è andata a fuoco l’autovettura, una Mercedes, di proprietà di un pensionato del luogo.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo, è partita immediatamente la segnalazione ai Vigili del Fuoco che, giunti prontamente sul posto, hanno domato le fiamme.

Non appena concluse le operazioni di spegnimento gli stessi Caschi Rossi si sono messi all’opera per capire le cause che hanno causato l’avvenimento.

Insieme a loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri a cui sono affidate le indagini del caso. al momento non si esclude alcuna pista.

