Scoppia l’incendio a bordo di un natante: paura per 47 passeggeri. Denunciato il comandante

Quarantasette passeggeri a bordo di un’imbarcazione partita dal porto di Torre Vado sono stati soccorsi nella tarda mattinata di oggi nelle acque antistanti la località “Grotta del Drago”, Castrignano del Capo. La chiamata di soccorso, pervenuta direttamente all’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, segnalava un principio di incendio scoppiato e successivamente domato in sala macchine per cause attualmente in corso di accertamento.

Sul posto veniva dirottata una delle sette motovedette inserite nel dispositivo previsto dalla Capitaneria di porto di Gallipoli per pattugliare il litorale ionico-salentino in questo week-end, unitamente alla motovedetta SAR partita dal porto di Leuca. Al termine delle operazioni le motovedette intervenute, unitamente alle altre imbarcazioni hanno tratto in salvo i quarantasette passeggeri, tra i quali circa venti bambini, successivamente condotti nel porto di Leuca.

L’imbarcazione, rimorchiata nel porto di Torre Vado, nei prossimi giorni sarà sottoposta ad ispezione per stabilire le cause dell’incendio.

Il comandante dell’imbarcazione, oltre ad essere sanzionato con tre verbali amministrativi per aver imbarcato più persone di quante autorizzate, per non aver comunicato il numero dei passeggeri presenti a bordo, e per aver navigato con a bordo una persona in meno di equipaggio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

I documenti di bordo sono stati ritirati e sarà avviata, da parte dell’Autorità Marittima, l’inchiesta sommaria per stabilire le cause dell’incidente, come previsto dal codice della navigazione.

