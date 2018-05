Fiamme al Caf-Uil di Veglie, la solidarietà della politica cittadina

Il Gruppo di opposizione “Veglie dei Cittadini” condanna gli “artefici del vile attentato incendiario contro la Caf-Uil di Veglie”.

I consiglieri comunali Zanelia Landolfo, Maura Centonze e Giuseppe Landolfo intervengono a seguito del “misterioso” episodio verificatosi fra mercoledì e giovedì. Ignoti, intorno a mezzanotte, hanno preso di mira la sede del sindacato, in via Santo Spirito, appiccando il fuoco, con liquido infiammabile, alla porta d’accesso all’immobile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Veglie e del nucleo radiomobile di Campi Salentina. Già in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Il gesto, senz’altro doloso, ha determinato incredulità. Giuseppe Spagnolo, segretario Uil di Veglie e componente della segreteria provinciale Uil pensionati, non sa darsi una spiegazione per quanto accaduto: “Non ho idea sul perché del gesto. Noi lavoriamo a favore dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini. Abbiamo sempre operato in maniera lineare, limpida e trasparente. Ultimamente, assieme alla Cisl e alla Ggil, abbiamo anche elaborato e presentato al Comune una piattaforma per rivendicare diritti e aiuti ai pensionati e ai bisognosi. Per me, che sono abituato a confrontarmi con le persone, è davvero difficile darmi una spiegazione per questo inqualificabile e vigliacco atto”.

Per il Gruppo consiliare Veglie dei Cittadini, “tali azioni, anche se fossero state commesse da balordi di basso rango, debbono trovare sempre ed indiscutibilmente, la più dura riprovazione sociale”.

Non si attenta alla sicurezza di storiche formazioni sindacali – aggiungono Zanelia Landolfo, Maura Centonze e Giuseppe Landolfo – le cui rivendicazioni e battaglie per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori hanno richiesto, nel corso della storia del nostro Paese, il sacrificio di tanti uomini e donne. è tempo che si torni a coltivare il ”rispetto” sia per la storia umana e personale degli uomini che per quella delle istituzioni sociali e politiche. è tempo che si ritrovi la via della tolleranza, del dialogo civile e del confronto democratico. Veglie dei Cittadini esprime solidarietà agli uomini ed alle donne del Caf Uil Veglie che tutti i giorni operano al servizio dei lavoratori e dei cittadini”. (r.f.)

