Fiamme nella notte a Matino, fuoco nel parcheggio di una carrozzeria. Distrutte quattro autovetture

Ancora fiamme in Salento, un nuovo rogo che colpisce un’impresa del territorio.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle 3.30, a Matino, in Via S.P. 55, Via provinciale per Taviano, si è sviluppato un incendio all’interno del parcheggio esterno della carrozzeria Eurauto.

Le fiamme hanno interessato quattro autovetture: una Fiat Panda, Due Fiat Punto e una Renault Megan che hanno subito numerosi danni.

Non appena dato l’allarme sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono messi all’opera per spegnere il rogo.

Una volta concluse la fasi di spegnimento delle fiamme gli stessi Caschi Rossi hanno dato il via alle operazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare dell’incendio.

Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna pista.

