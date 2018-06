Momenti di panico a Lecce, a fuoco il supermercato “Di Meglio” di Via Leuca

Poteva avere conseguenze molto gravi visto che la zona interessata si trova nel centro di Lecce e che nei pressi della strada insistono alcuni istituti scolastici e l’ex Ospedale Vito Fazzi presso il quale in molti si recano per sbrigare le pratiche amministrative o compiere le visite mediche.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, per cause ancora da chiarire, un incendio ha colpito il supermercato “Di Meglio” sito in Via Leuca nel capoluogo. Le fiamme si sono dapprima sviluppate nel magazzino, per poi interessare l’esercizio commerciale.

Nella zona, ovviamente, visto l’intenso traffico automobilistico e le tante persone presenti si sono vissuti momenti di vero e proprio panico, contenuto dall’immediato intervento dei Vigili del fuoco che dopo un po’ di tempo hanno domato il rogo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce che hanno dapprima regolato la circolazione sgomberando la strada e poi l’hanno chiusa per circa un paio di ore.

Ancora, ripetiamo, non sono chiare le cause che hanno portato allo svilupparsi delle fiamme, spetterà gli uomini del “Viale Otranto” e ai Caschi Rossi, effettuare tutti i rilievi del caso per dare una spiegazione a quanto avvenuto.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 17:33