Fiamme nella notte a Monteroni, a fuoco una Fiat Punto. Non si esclude la pista dolosa

Ancora un incendio in Salento e, questa volta, teatro delle fiamme il Comune di Monteroni di Lecce.

Alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle ore 4.30, nel comune a pochi chilometri dal capoluogo, in Via Po, è andata a fuoco un’autovettura, una Fiat Punto parcheggiata in strada.

Non appena è stato dato l’allarme sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri della Stazione locale.

I Caschi Rossi si sono messi prontamente all’opera per domare le fiamme e, una volta spento il rogo, insieme ai militari dell’Arma si sono attivati per compiere tutti i rilievi del caso.

Gli uomini delle Forze dell’Ordine, a seguito di una prima verifica, non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa, visto che sul posto sono state trovate tracce di liquido infiammabile.

A ogni modo bisognerà aspettare la fine di tutti i riscontri possibili prima di avere un quadro preciso della cause che hanno portato all’incendio. Utili alle indagini potranno essere le immagini di eventuali videocamere di sicurezza presenti nella zona.

Ultima modifica: 18 giugno 2018 12:43