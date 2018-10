A fuoco nella notte furgone in Piazzale Bologna. Non si esclude la pista dolosa

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, fortunatamente, il pronto arrivo dei Caschi Rossi ha scongiurato effetti peggiori.

Nella notata appena trascorsa, in Piazzale Bologna, per cause ancora da chiarire, intorno alle 24.30 un furgone, un Fiat Fiorino è andato a fuoco.

I residenti del quartiere, non appena si sono resi conto di quanto stesse avvenendo hanno prontamente lanciato l’allarme e chiamato il numero di emergenza 115 e, poco dopo, sul luogo delle fiamme sono giunti i Vigili del Fuoco. Gli uomini di “Viale Grassi”, non appena sul posto hanno domato l’incendio.

Abbiamo parlato di possibili conseguenze ben più gravi perché, all’interno del mezzo erano presente sette bombole che i Caschi Rossi hanno immediatamente messo in sicurezza, evitando che potessero deflagrare.

Congiuntamente sono arrivati anche gli agenti della Questura di Lecce.

Una volta spente le fiamme sono stati svolti i primi rilievi del caso. Al momento non sono state trovate tracce utili per stabilire con esattezza le cause del rogo, ma i Vigili del Fuoco non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa.

Il furgoncino ha riportato danni al vano motore.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018 10:44