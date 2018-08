L’alta temperatura di un’asciugatrice provoca un incendio, distrutta una lavanderia industriale

Notte movimentata a Carmiano, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto domare, non senza difficoltà, l’incendio che stava letteralmente distruggendo una lavanderia industriale. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 22.30, quando i “Caschi Rossi” del distaccamento di Veglie si sono precipitati in via delle Piazze, per spegnere le lingue di fuoco innescate dall’autocombustione degli asciugamani, custoditi all’interno di una asciugatrice.

I fatti

Una volta domate le fiamme, i Vigili intervenuti hanno effettuato un primo sopralluogo per cercare di capire l’origine del rogo che ha provocato danni per migliaia di euro (coperti da assicurazione). Probabilmente, è stato causato dall’alta temperatura di una macchina asciugatrice che ha generato l’autocombustione di una pila di asciugamani. C’è voluto poco al fuoco per farsi strada tra le altre macchine.

Anche se, fortunatamente, la ‘struttura’ sembra essere rimasta solida, muri e soffitto sono anneriti dal fuoco che, tra l’altro, ha distrutto i macchinari contenuti all’interno e la biancheria presente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Campi Salentina e della locale stazione che hanno avviato tutte le indagini del caso.

È il secondo episodio in poche ore. Un incendio scoppiato la notte scorsa all’interno di una autocarrozzeria di Matino ha provocato danni a quattro vetture.

