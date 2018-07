Palme date alle fiamme in Via Sinni a Lecce, nuovo atto di vandalismo in città

Sembra ormai diventata una città in preda ai vandali Lecce. Sono rari i giorni in cui il capoluogo non sia vittima di persone che per trascorrere il proprio tempo in maniera “originale”, danno vita a episodi di vandalismo ai danni dei beni della comunità.

Nella serata appena trascorsa, in Via Sinni, nei pressi di Via Calore, nel quartiere Borgo San Nicola, ignoti hanno dato alle fiamme alcuni alberi di palma all’interno di un’area verde sita nella zona e destinata, tra l’altro, al divertimento dei piccoli, visto che all’interno insistono giostrine e altalene dedicate al loro svago.

Sul posto, non appena i residenti hanno dato l’allarme, sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le fiamme. Con loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.

I Caschi Verdi, appena terminato il lavoro di spegnimento del rogo hanno recintato e messo in sicurezza la zona e compiuto, poi, tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e dare nome e volto agli autori del gesto.

Due giorni fa stessa sorte era capitata a Parco Tafuro, quando, sempre nella notte e sempre a opera di ignoti, all’interno della struttura situata tra i quartieri Rudiae e Ferrovia è stato appiccato il fuoco a più di una decina di alberi di palma.

Il bilancio del gesto è stato di diversi alberi andati in fumo; un gazebo privato bruciato, le giostrine su cui giocano i bimbi danneggiate e molta cenere sparsa nelle strade limitrofe.

