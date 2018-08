Incendio a piazzale Cuneo. Entra nell’appartamento abbandonato per mettere in salvo la droga: caccia a un giovane scappato dal terrazzo

Mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a domare l’incendio, scoppiato al quinto piano di un palazzo che si affaccia su piazzale Cuneo, nell’appartamento accanto è accaduto qualcosa di “strano”. Talmente strano che non è passato inosservato. Un giovane, con una scusa banale, è entrato all’interno dell’abitazione noncurante che la casa accanto era completamente avvolta dalle fiamme. Dopo qualche minuto è uscito, stringendo tra le mani uno scatolo di cartone. Infine, “abbracciando” con attenzione il pacchetto, si è allontanato in tutta fretta passando dal terrazzo del condominio.

Un comportamento decisamente “insolito” che ha insospettito gli uomini in divisa, impegnati nell’attività di soccorso. Avvisare i poliziotti è stato semplice: erano già intervenuti sul posto per evacuare i residenti alcuni dei quali erano già scesi in strada, preoccupati. Il racconto dell’accaduto deve aver convinto i poliziotti che hanno deciso di vederci chiaro.

La scoperta “inaspettata”

Nessuno, forse, si aspettava di fare una simile scoperta in quell’appartamento che, apparentemente, sembrava abbandonato. Le condizioni all’interno erano ‘pessime’. Tra l’altro mancava l’allaccio idrico ed elettrico. Insomma, sembrava una di quelle case vuote dove non abita più nessuno da tempo. Eppure, poggiati su di un banchetto, i poliziotti hanno rinvenuto 10 panetti di hashish (per un peso complessivo di poco meno di un chilo) e circa 50 grammi di cocaina contenuti in due involucri in cellophane. Come se non bastasse sono stati trovati tre bilancini di precisione. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro.

Le indagini della Squadra Mobile per accertare i fatti e identificare il giovane sono ancora in corso.

