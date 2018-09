Fiamme a San Foca sulla spiaggia di San Basilio. A pochi metri il cantiere Tap

Un grosso incendio è divampato intorno alle 20 sulla costa di San Foca. Il vento di Tramontana ha contribuito ad alimentare le fiamme che pare siano partite da un canneto che sorge proprio a ridosso della spiaggia di San Basilio.

Altissime le lingue di fuoco che si sono trovati davanti i Vigili del Fuoco che, mentre si scrive, stanno proseguendo con le complicate operazioni di spegnimento. La zona è paludosa e, quindi, difficile da raggiungere.

A pochi metri dal rogo sorge il cantiere Tap per la realizzazione del gasdotto.

Si teme che il fuoco possa raggiungere la pineta vicina e sarebbe un vero disastro. Per fortuna in zona non sorge alcuna abitazione.

Ultima modifica: 11 settembre 2018 22:04