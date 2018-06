Ancora un incendio nella notte a Lecce, in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia

Non accenna minimamente a placarsi l’ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un’altra autovettura.

Intorno all’una, infatti, una Volante della Questura di Lecce è stata costretta a intervenire in Via Falcone per la segnalazione di un incendio che ha colpito un’autovettura, una Toyota Aygo, di proprietà di una donna di Treviso.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme. Insieme a loro anche gli agenti della Polizia Scientifica.

Il rogo ha quasi completamente distrutto l’autovettura di marca giapponese e ha interessato un’altra macchina, una Ford Ka, parcheggiata nelle vicinanze, danneggiandone lievemente la fiancata.

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato allo scatenarsi delle fiamme, al termine dei rilievi svolti dalle Forze dell’Ordine non sono stati rivenuti materiali o oggetti infiammabili.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 8:15