Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. 18enne in codice rosso al “Fazzi”

Le strade del Salento tornano a essere triste scenario di un grave incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Nella nottata appena trascorsa sulla strada provinciale che da Maglie conduce a Casarano, un 18enne da poco patentato, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’autovettura su cui viaggiava, una Opel Agila, terminando fuori strada.

Alcuni automobilisti che si trovavano a percorre l’arteria stradale, non appena visto quanto avvenuto, hanno lanciato l’allarme che ha fatto partire la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118 che, una volta effettuate le prime cure del caso, hanno deciso di trasferire il giovane in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato. Il 18enne è in gravi condizioni, ma non corre pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri del Norm, il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dell’Arma di Casarano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato all’avvenimento.

Il ragazzo è stato sottoposta ai consueti test per riscontrare l’assunzione di alcol e droghe che hanno dato esito negativo.

Ultima modifica: 11 settembre 2018 18:45