Nell’incidente muore la fidanzata, 35enne arrestato per omicidio stradale. Positivo a cocaina e alcool

La folle corsa in ospedale in «codice rosso» per le lesioni riportate nel terribile incidente stradale in cui ha perso la vita la sua fidanzata – Valentina Magliocca, mamma 27enne di Aradeo – è solo l’inizio del dramma per Andrea Paglialonga, 35enne al volante della vecchia Fiat Punto che si è schiantata contro un muretto a secco. Rimasto gravemente ferito, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ‘raggiunto’ dagli uomini in divisa e arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Gli accertamenti – necessari per stabilire la dinamica del sinistro avvenuto qualche minuto prima delle 6.00 quando il sole era già spuntato – hanno aggiunto qualche dettaglio in più nella ricostruzione dello schianto contro un muretto a secco, sulla provinciale 41, fatale per la giovane compagna che gli sedeva accanto.

Le prime verifiche hanno permesso agli uomini in divisa di scoprire che la Fiat Punto vecchio modello non aveva la copertura assicurativa e anche per questo l’auto è stata sottoposta a sequestro. Non solo. Il 35enne si era messo alla guida nonostante non avesse la patente, che gli era stata sospesa.

I guai maggiori per lui sono cominciati quando sono giunti i risultati degli accertamenti di rito a cui era stato sottoposto per verificare l’eventuale presenza di alcool o droghe nel sangue. Positivi entrambi. Secondo i test aveva assunto cocaina e nel sangue aveva alcol pari a 1.4 gl.

Il 35enne è stato così arrestato come previsto dall’articolo 589 bis del Codice Penale e sottoposto ai domiciliari nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Lecce, dove è stato ricoverato. L’accusa contestata è di omicidio stradale.

Ultima modifica: 5 agosto 2018 18:06