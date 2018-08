Incidente all’alba ad Aradeo. Perde la vita una 28enne di Noha, grave il ragazzo: aveva la patente sospesa

Un altro triste risveglio per il Salento. Un terribile incidente ha macchiato ancora le strade di sangue. Questa volta è fare da teatro è la strada provinciale 41 che collega Noha ad Aradeo. È qui, a pochi passi dal cimitero, che un’auto è andata a sbattere contro un muretto a secco. Drammatico il bilancio. L’impatto della Fiat Punto contro le pietre è stato troppo violento per non avere conseguenze devastanti. La ragazza, seduta sul lato passeggero, ha perso la vita sul colpo. Si tratta di Valentina Magliocca, 28 enne di Aradeo, ma residente a Noha. In gravi condizioni il fidanzato che era al volante, A.P., 35enne di Aradeo. Non è in pericolo di vita, ma si è temuto il peggio.

Lo scontro alle prime luci dell’alba

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 5.45 quando il 35enne ha improvvisamente perso il controllo della Fiat Punto con cui stava percorrendo la provinciale. L’auto ha sbandato pericolosamente fino a quando non ha sbattuto contro un muretto a secco, ai margini della carreggiata. Un impatto talmente violento che una parte della parete si è sbriciolata.

Per Valentina non c’è stato più nulla da fare. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane di Noha e trasportare il fidanzato al Ospedale del Vito Fazzi di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Ha riportato un trauma toraco-addominale e ferite lacero-contuse multiple.

I rilievi per comprendere le dinamiche dell’incidente sono ad opera dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli.

Auto senza assicurazione

La salma della ragazza, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, è stata accompagnata presso la Camera Mortuaria dell’Ospedale di Lecce. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che il veicolo non era assicurato, mentre il conducente aveva la patente sospesa. La Punto coinvolta nel sinistro stradale è stata sottoposta a sequestro.

Ultima modifica: 5 agosto 2018 13:12