Ancora un incidente sulla Lecce-Frigole, auto si scontra con un furgone. Solo danni alle vetture

Poteva avere conseguenze ben più drammatiche visto che, molte volte, quell’arteria stradale è stata scenario di vere e proprie tragedie automobilistiche. Fortunatamente il tutto si è risolto senza conseguenze gravi per le persone e qualche ammaccatura ai mezzi di trasporto.

Nella mattinata di oggi, sulla Lecce-Frigole, all’incrocio del chilometro 7 si è verificato un nuovo incidente stradale. A essere coinvolti un’autovettura, una Nissan Micra di colore rosso, e un furgoncino Fiat Bianco.

Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato al sinistro ma, da una prima ricostruzione, sembrerebbe verosimile l’ipotesi che la Nissan non abbia rispettato il segnale di stop andando a centrare in piano il furgone che sopraggiungeva.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, solo danni ai due mezzi coinvolti e, soprattutto, con un grosso spavento.

Sul posto non appena segnalato l’accaduto, sono giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e si sono messi all’opera per regolarizzare la circolazione stradale congestionata a causa dell’accaduto.

Ricordiamo che i lavori per la messa in sicurezza di quel tratto sono stati approvati , ma ancora non hanno preso il via.

Ultima modifica: 21 giugno 2018 12:43