Scontro tra auto e motociclo sulla Tangenziale, conducente della due ruote in Codice Rosso al “Fazzi”

Ancora un sinistro sulle strade del Salento e, questa volta, scenario dell’incidente la Tangenziale Ovest di Lecce.

Intorno alle ore 10.00 della mattinata di oggi, per cause ancora da chiarire presso l’importante arteria stradale leccese un ciclomotore e un’autovettura si sono scontrate.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote che è stato sbalzato di sella impattando rovinosamente sull’asfalto.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato, per poi trasferirlo in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove si trova ricoverato in stretta osservazione.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto e per regolare il traffico rimasto congestionatosi a causa dello scontro.

Ultima modifica: 17 agosto 2018 20:20