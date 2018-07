Violento scontro tra auto sulla Nardò-Avetrana. Traffico in tilt e lunghe code

Siamo in piena stagione estiva, periodo dell’anno in cui il traffico aumenta a dismisura, soprattutto sulle arterie stradali che conducono alle località rivierasche, per i tantissimi turisti che affollano il territorio e anche per i cittadini del Salento che approfittano delle bellissime spiagge della costa per cercare un po’ di refrigerio alle temperatura altissime che provocano non pochi fastidi.

Purtroppo, insieme al traffico, durante la bella stagione, aumentano anche i sinistri.

L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Nardò-Avretrana, strada che spesso è balzata agli onori delle cronache per incidenti, a volte molto gravi.

Intorno alle ore 15.00, infatti, per cause ancora da chiarire, all’ingresso della Provinciale che collega il comune neretino a quello tarantino, due autovetture, una Citroen C3 e una Renault Twingo, si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento, tanto che, uno dei mezzi è uscito fuori dalla carreggiata andando a sbattere contro un muretto a secco, mentre, l’altro mezzo è andato in testa-cosa rimanendo fermo al centro della corsia.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine e i sanitari del 118.

I primi si sono messi immediatamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti.

A causa del sinistro il traffico ha subito un’importante congestione, in primo luogo per le tante autovetture che a quell’ora insistono sulla strada e poi perché, si è dovuto procedere alternativamente a una sola corsia.

