Auto finisce fuori strada e si ribalta: quattro feriti, uno in “codice rosso”

Le arterie del Salento, più o meno frequentate, continuano a fare da teatro a terribili incidenti stradali. Questa volta è toccato alla provinciale che collega Casamassella alla vicina Otranto fare da scenario ad un sinistro in cui è rimasta coinvolta una vettura. Un tratto non particolarmente pericoloso, circondato da campagne e distese di ulivi che sbuca sulla 358, percorsa da chi proviene da Uggiano.

Impossibile, almeno per il momento, conoscere l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes su cui viaggiavano quattro persone si è ribaltata su un fianco dopo essere uscita fuori strada. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme, temendo il peggio. Come detto, infatti, si tratta di una strada frequentata a tutte le ore del giorno soprattutto da chi vuole raggiungere la Città dei martiri.

I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118 che hanno provveduto ad accompagnare le persone rimaste ferite nei più vicini ospedali, tra Scorrano e Tricase. Solo il conducente ha riportato lesioni più gravi ed è stato trasportato in “codice rosso” al Pronto Soccorso. Non è in pericolo di vita.

Paura tra i passanti che hanno notato, l’auto cappottata e un signore disteso per terra, ma cosciente.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

