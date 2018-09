Travolto da un’auto mentre tornava a casa in bici, 12enne in Ospedale. Conducente iscritta nel registro degli indagati

Stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta, quando è stato travolto da un’auto a pochi passi dalla villa comunale di Copertino. Un impatto violento che ha fatto temere il peggio. Il 12enne investito è caduto sull’asfalto, dopo aver urtato contro il parabrezza.

La macchina dei soccorsi è scattata subito. Senza perdere tempo prezioso è stato allertato il 118 e l’adolescente è stato accompagnato, a sirene spiegate, prima all’Ospedale di Copertino in codice rosso poi al “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono apparse gravi ai medici che lo hanno preso in cura. Ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Illeso, invece, un amico del ragazzino che lo seguiva con un’altra bicicletta.

I fatti

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora da chiarire nei dettagli, il 12enne stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta, quando è avvenuto l’urto con una Fiat Punto, condotta da una giovane del posto. La conducente è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di «lesioni personali». Un atto dovuto in vista degli accertamenti tecnici che saranno svolti.

A breve, infatti, il Pubblico Ministero Roberta Licci affiderà una consulenza tecnica ad un perito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità dell’automobilista.

Dopo l’incidente sul posto si sono precipitati i carabinieri della Tenenza di Copertino, guidati dal comandante Salvatore Giannuzzi per una prima ricostruzione dei fatti. Sembrerebbe che il ragazzo in sella alla sua bici non abbia rispettato il segnale di stop, andando ad impattare con la vettura.

Il ragazzo è tutt’ora ricoverato in Ospedale in prognosi riservata.

