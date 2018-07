Incidente sulla statale, grave una 70enne. Ferita anche una bambina di appena un anno

Erano appena le 23.30 di sabato sera quando sulla statale 16 che collega Lecce a Maglie si è verificato un nuovo incidente.

In territorio magliese, nei pressi dello svincolo per Melpignano, un’Alfa 147 ha tamponato violentemente una Fiat 600, stando alle prime ricostruzioni. A bordo dell’Alfa Romeo viaggiava una coppia con la propria figlia di 1 anno, sulla 600 un uomo e una donna.

Nel’impatto, ad avere la peggio la donna 70enne che viaggiava sull’utilitaria e che è rimasta incastrata tra le lamiere tanto da richiedere necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’anziana è stata poi condotta a sirene spiegate a bordo dell’ambulanza presso il Vito Fazzi di Lecce dove ora si trova in prognosi riservata.

La bambina che viaggiava con i gentori, invece, non ha riportato gravi conseguenza ma è sotto osservazione presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Scorrano.

Anche i due conducenti sono rimasti feriti ma non in modo grave. Il conducente della Fiat 600, in particolare, ha riportato una costola rotta.

Le indagini per comprendere la dinamica dei fatti è affidata ai carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie.

