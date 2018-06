Tamponamento con feriti sulla Maglie-Lecce, traffico in tilt. Si procede a passo d’uomo

Non è certo una giornata piacevole quella degli automobilisti che, per tutta una serie di ragione, questa mattina hanno dovuto percorrere la Strada Statale 16 Lecce-Maglie.

Nella mattinata di oggi, infatti, sull’arteria stradale, in direzione per il capoluogo, all’altezza dello svincolo per Cavallino, si è verificato un tamponamento che ha comportato il ferimento di alcune persone.

Sul posto, non appena è stata data segnalazione del sinistro, sono giunti i sanitari del 118 e gli uomini delle Forze dell’Ordine. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato all’incidente.

Il tamponamento ha causato, altresì, un importante rallentamento del traffico. Sulla Maglie-Lecce, infatti, si sono formate lunghissime code che hanno fatto sì che le autovetture fossero costrette a circolare a passo d’uomo.

La congestione della circolazione, però, è anche dovuta a una serie di lavori in corso che si sta svolgendo Anas. Dallo svincolo per Cavallino a quello per la Tangenziale Ovest, infatti, la manutenzione delle strade sta comportando il restringimento della carreggiata a una sola corsia.

Per questi motivi l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade raccomanda nel tratto massima prudenza.

