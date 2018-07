Incidente sulla Melendugno Torre dell’Orso, muore all’alba un giovane di 20 anni

Alba tragica quella che si è affacciata nella giornata di oggi. Un altro incidente mortale macchia le strade salentine.

Teatro del sinistro la provinciale 297 che collega Melendugno alla marina di Torre dell’Orso, nei pressi del distributore di benzina Basile Petroli.

A perdere la vita Mattia Toscano, un ragazzo di appena 20anni, originario di Melendugno, che pare abbia fatto tutto in autonomia, intorno alle 6 del mattino.

Non si comprende bene come abbia fatto a perdere il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere violentemente contro un albero di ulivo. L’auto, una Fiat Punto, è andata totalmente distrutta e nell’impatto il giovane non ha avuto scampo.

Inutili i soccorsi con l’ambulanza del 118 che ha poi condotto la salma del ragazzo presso la camera mortuaria dle Vito Fazzi di Lecce. Sono in corso le attività di accertamento da parte della Polizia stradale.

Ultima modifica: 22 luglio 2018 10:36