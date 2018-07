Nardò, carambola tra auto vicino al Tribunale. Mercedes si ribalta e conducente rimane intrappolato

Poteva avere conseguenze ben più gravi, anche drammatiche, fortuna ha voluto che il tutto si sia concluso con alcuni mezzi danneggiati, qualche ferita non grave e tanta, tantissima paura.

Nel pomeriggio di oggi, all’entrata del comune di Nardò, nei pressi del Tribunale, si è verificato un grave incidente stradale. Per cause ancora da chiarire alcune autovetture, sembrerebbe tre, sono entrate in collisione tra loro. Ad avere la peggio una Mercedes di colore nero che si è ribaltata. A causa del capovolgimento il conducente del mezzo è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Non appena segnalato l’accaduto sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti di Polizia Locale, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i sanitari del 118 e, naturalmente, i Vigili del Fuoco, chiamati ad estrarre dalle lamiere il guidatore della Mercedes.

Il sinistro, naturalmente, ha causato la congestione del traffico che ha fatto sì che i Vigili Urbani lavorassero non poco per portare la situazione alla normalità

Una volta svolti tutti i rilievi del caso, poi, i Carabinieri hanno dato prontamente il via alle indagini per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti, anche ascoltando eventuali testimoni o visionando potenziali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Sembrerebbe che prima dell’incidente fosse stata segnalata un’autovettura che viaggiava a folle velocità e che avrebbe tamponato diverse auto. Al momento, però, non si sa se i due episodi siano collegati.

