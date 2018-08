Tragico incidente sulla Salaria, muore un 60enne originario di Lecce. Grave la moglie di Cecchina

Drammatico il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Salaria, poco dopo le 18.30 di ieri. All’altezza di Borgo Santa Maria, nel comune di Fara Sabina, una Mercedes B 200 è uscita fuori strada, dopo aver perso il controllo probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

L’auto ha terminato la ‘corsa’ contro un grosso cancello, stroncando la vita a Pasquale Campa, 60enne salentino che sedeva sul lato passeggero. La moglie, una 53enne di Cecchina, è stata accompagnata all’Ospedale “Gemelli” di Roma a bordo di una eliambulanza. Le sue condizioni sono disperate.

La prima ricostruzione del sinistro

Lui – nato a Lecce, ma residente da tempo ad Albano Laziale – era un autista di pullman turistici. Lei, invece, è una casalinga. Erano andati a trovare alcuni amici a Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti, ma la visita si è trasformata in tragedia. Stavano rientrando a casa, ai Castelli Romani, quando si è verificato il drammatico sinistro. La donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando andando a sbattere con violenza contro un cancello che si trovava ai margini della statale. Per Campa che le sedeva accanto non c’è stato più nulla da fare.

Al Gemelli si sono precipitati i familiari che si sono stretti vicino alla donna e sperano in un miglioramento delle sue condizioni.

La strada è chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Per questo si sono formate lunghe code.

Ultima modifica: 5 agosto 2018 16:27