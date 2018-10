Scontro frontale tra due auto, non ce l’ha fatta il 59enne di Collepasso. È morto dopo un intervento

Non ce l’ha fatta Roberto Castrignanò, il 59enne di Collepasso trasportato all’Ospedale di Scorrano dopo il terribile incidente stradale, andato in scena sulla provinciale Soleto-Galatina, a pochi passi dall’impianto Colacem.

Un impatto terribile, ma le sue condizioni – in un primo momento – non erano apparse gravi. La corsa in “Veris Delli Ponti”, dove era arrivato in «codice giallo» e la decisione dei medici di sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico, quando la situazione è precipitata, intorno a mezzanotte.

Poi il drammatico epilogo, alle prime luci dell’alba sembra per le “complicanze” subentrate dopo l’operazione a cui il 59enne era stato sottoposto.

Lo scontro

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 21.00, quando la Mini Cooper condotta dal 59enne si è scontrata con una Fiat Punto, in un punto – all’incrocio tra viale Gubbio e via Guido rossa – considerato “pericoloso”. Al volante un 30enne che ha riportato ferite lievi tanto che, anche lui, è stato accompagnato al Pronto Soccorso a bordo di un’ambulanza per le cure del caso.

Sul posto si erano precipitati gli uomini del commissariato di Galatina che, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica del sinistro, hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Ora sulla vicenda si sono accesi anche i riflettori della procura. C’è una inchiesta, infatti, condotta dal Pubblico Ministero, Luigi Mastroniani.

I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.

