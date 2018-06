Scontro tra auto sulla 274 in territorio di Taviano, tre persone in ospedale

Prosegue implacabile la scia di incidenti sulle strade della provincia. Intorno alle 17.30 tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente che avrebbe potuto avere terribili risvolti.

Sono rimaste letteralmente accartocciate le lamiere di una Ferrari su cui viaggiavano alla guida un 69enne di Leverano con a fianco una 59enne leccese, di una Mercedes C200 con a bordo una famiglia di Francavilla Fontana e di una Toyota Aygo guidata da un 53enne di Bolzano con a lato una 48enne di origine olandese.

Teatro dell’incidente la strada statale 274 “Salentina Meridionale”, che collega Gallipoli a Leuca, al km 7.

La carreggiata in direzione nord è stata chiusa e non poco difficili sono state le operazioni utili al fine di far defluire il traffico per altri svincoli.

Nello scontro, tre persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave ed hanno raggiunto l’ospedale a bordo delle ambulanze del 118 in codice verde.

Sul posto è intervenuto personale di Anas e della Polizia Stradale per ripristinare al più presto la normale circolazione. Ad effettuare i rilievi utili a comprendere l’esatta dinamica dei fatti, i carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano.

Da una prima ricostruzione, pare che la Mercedes abbia sbandato, andando ad impattare contro la Ferrari che viaggiava in direzione Gallipoli. Dopo l’auto di lusso, viaggiava la Toyota.

Successivi approfondimenti daranno le risposte più corrette. Intanto sono in corso i test di routine di positività all’alcol o alla droga.

Ultima modifica: 16 giugno 2018 21:24