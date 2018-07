Scontro violento tra due auto, una si ribalta. Paura per i feriti nell’incidente sulla 274

Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla statale 274, che da Gallipoli conduce a Lecce, all’altezza dello svincolo per Presicce. Qui per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Un impatto violento che ha fatto temere il peggio.

Difficile, almeno per il momento, ricostruire la dinamica del sinistro, ma il bilancio è di tre feriti. Due, in particolare, sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo della vettura che si è ribaltata, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere.

Quando le ambulanze del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente, segnalato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il corpo di un uomo immobile sull’asfalto, i sanitari a bordo hanno dirottato i feriti nei diversi ospedali salentini. Il più grave è stato accompagnato a sirene spiegate al “Caldinal Panico” di Tricase, dove è arrivato il «codice rosso».

Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia per tutti i rilievi di rito. Spetterà a loro ricostruire nel dettaglio il sinistro.

