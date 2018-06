Si schianta contro il guardrail della Lecce-Gallipoli, 30enne finisce in rianimazione

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guard-rail che delimita la carreggiata. Il protagonista del terribile incidente stradale, avvenuto ancora una volta sulla strada statale 101, è un 30enne di Galatone. Il giovane è stato accompagnato in «codice rosso» all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. I medici, per ora, non hanno sciolto la prognosi.

Ha fatto tutto da solo

Mancava qualche minuto alle 2.00, quando il trentenne ha perso il controllo della Fiat Grande Punto sulla Lecce-Gallipoli, a pochi passi dallo svincolo per Copertino. Il mezzo ha sbattuto contro un guard-rail che separa le due corsie ed è finito al centro della strada. Sconosciute, almeno per il momento, le cause che hanno provocato il sinistro, in cui fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Una volta scattato l’allarme, probabilmente grazie ad alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il giovane ferito, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli uomini delle Forze dell’Ordine. L’ambulanza, come detto, ha accompagnato il malcapitato automobilista al “Vito Fazzi” di Lecce. È risultato negativo ai test che vengono effettuati da prassi ogni qualvolta che si verifica un incidente: non è stata trovata, insomma, nessuna traccia di alcool o droga. A questo punto, l’ipotesi più probabile ma ancora da valutare è quella del colpo di sonno.

I Carabinieri, invece, hanno effettuato tutti i rilevi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere l’auto, quasi distrutta.

