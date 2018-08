Sbanda e poi tampona un’auto: Cinque feriti nell’incidente sulla Maglie-Otranto. Uno è grave

È di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, Maglie-Otranto. Il più grave è stato accompagnato a sirene spiegate all’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce, dove si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi e destano preoccupazione. È stato sottoposto ad un intervento in neurochirurgia e i medici non hanno sciolto la prognosi.

All’origine del sinistro un violento tamponamento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, visto quel che resta delle due auto coinvolte, quasi distrutte. Toccherà ora ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Maglie tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.30, quando ad appena due chilometri da Otranto una Citroen C3 – forse a causa della foratura della gomma anteriore sinistra – ha cominciato a sbandare pericolosamente sulla carreggiata fino a quando non ha tamponato una Seat Toledo che viaggiava nella stessa direzione di marcia.

Un impatto tremendo. Ad avere la peggio è stato un passeggero della C3, un 26enne di Cursi accompagnato in ambulanza (giunta sul posto una volta lanciato l’allarme) al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso.

Gli altri quattro ragazzi feriti, invece, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scorrano. Hanno riportato, fortunatamente, ferite lievi.

I due conducenti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito per accertare la verificare l’eventuale assunzione di alcool e droga, prima di mettersi al volante.

Ultima modifica: 14 agosto 2018 13:35