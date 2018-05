Si “scontra” con l’auto dei Vigili Urbani, 27enne positivo ai cannabinoidi. Lo scooter senza assicurazione

Dall’incidente alla ‘denuncia’ il passo è stato breve per un 26enne di Morciano di Leuca che, in sella al suo scooter Piaggio Beverly 500, si è scontrato contro una Toyota Yaris, di proprietà del Comune e in uso alla Polizia municipale, condotta da un vigile urbano. Sconosciute, almeno per il momento, le cause che hanno provocato il brutto incidente stradale.

Sul luogo della “collisione”, sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118. I sanitari dopo le prime cure del caso hanno accompagnato i due conducenti feriti all’Ospedale “Cardinal Panico” di Tricase, per tutti gli accertamenti clinici necessari. I medici li hanno visitati e dimessi: le lesioni che hanno riportato sono state giudicate guaribili in pochi giorni.

Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione di Spongano che hanno svolto tutti i rilievi di rito. I documenti di guida sono risultati in regola, soltanto lo scooter è risultato scoperto da assicurazione. Tanto è bastato per metterlo sotto sequestro.

Non solo, il 26enne è risultato positivo ai cannabinoidi e pertanto è stato deferito in stato di libertà. La patente di guida, invece, gli è stata ritirata.

Ultima modifica: 31 maggio 2018 16:06