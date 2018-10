Paura sulla Tangenziale di Lecce, esce fuori strada e si ribalta con la sua autovettura

Poteva avere conseguenze ben più drammatiche e ci si sarebbe potuti trovare a dover raccontare quanto accaduto nella giornata di ieri, dove, sulla strada che da Surbo conduce a Torre Rinalda ha perso la vita Antonio Poso, 56enne di Frigole che, al volante del suo camion, per cause ancora tutte da accertare, è finito fuori strada, probabilmente dopo essersi ribaltato, morendo sul colpo.

Fortunatamente, in questo caso, il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento e nulla di più grave.

Nella mattinata di oggi, sulla Tangenziale di Lecce, all’altezza dello svincolo per Castromediano, un’autovettura, una Daewoo Matiz, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Appena notato quanto accaduto gli automobilisti che transitavano sull’arteria stradale, temendo il peggio, hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Fortunatamente, ripetiamo, non è accaduto nulla di tragico in quanto il conducente dell’autovettura è rimasto illeso senza subire danni fisici.

Non appena giunti in loco le Forze dell’Ordine si sono attivate per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno fatto sì che il guidatore perdesse il controllo del mezzo. Al contempo hanno regolato il traffico rimasto congestionato a causa del sinistro.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018 13:14