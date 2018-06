Via Cavallotti, ecco il primo incidente sul nuovo senso di marcia. E a San Cataldo si rompe il bus

Sabato 2 giugno particolarmente impegnativo per la Polizia Locale e per gli addetti della SGM, ma anche per automobilisti leccesi e turisti. In poche ore, infatti, prima si rompe un autobus del trasporto urbano in quel di San Cataldo, poi si registra un sinistro stradale in via Cavallotti, il primo dopo aver varato il nuovo senso di marcia nella giornata di giovedì scorso.

Ma andiamo con ordine. Il primo inconveniente arriva alle ore 14, ora di punta particolarmente cocente di questo primo sabato di giugno. A segnalare il tutto è lo Sportello dei Diritti: a San Cataldo è successo che un mezzo pubblico della SGM impegnato nel collegamento tra il centro cittadino e la marina leccese, è andato in panne. Una iattura per leccesi e turisti che sono rimasti bloccati all’ombra del Faro, con le operazioni di soccorso del veicolo che si sono prolungate sin dopo le 18 con i conseguenti prolungati disagi anche per la circolazione in uno dei punti più trafficati della marina.

Il commento di D’Agata

“Ci auguriamo – rileva il Presidente dello Sportello Giovanni D’Agata – che questo sia solo uno sfortunato episodio e che non si ripeta più nel corso dell’imminente stagione estiva che si preannuncia calda anche per i flussi turistici che si spera giungano copiosi e che non si trovino di fronte a scene come quella di oggi. Ad Sgm e Comune di Lecce il compito di garantire la massima efficienza del servizio del trasporto urbano anche da e per le marine leccesi”.

Nelle ore centrali del pomeriggio, poi, è arrivato l’avviso da parte della Polizia Locale di Lecce di adottare la massima prudenza in via Cavalotti. Perché? Perché nei pressi della Villa Comunale, proprio dove poche ora fa è entrato in vigore il nuovo senso di marcia che conduce fino a viale Marconi, si è registrato un sinistro con feriti annessi: una moto sarebbe finita fuori strada con il motociclista che ha rimediato graffi ed escoriazioni. Risultato: code e rallentamenti a ridosso del centro città.

