Scontro tra auto e furgone in Via Giammatteo, anziano in codice rosso al “Fazzi”

Due veicoli quasi distrutti e un anziano trasportato in gravi condizioni al “Vito Fazzi” di Lecce, è questo il bilancio dell’ultimo incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

L’orologio segnava approssimativamente le ore 12.00, quando, per cause ancora da chiarire, in Via Giammateo, all’altezza dell’incrocio con via Bormida, un’autovettura Fiat Punto e un furgone Fiat Fiorino, si sono scontrati. Il sinistro potrebbe essere stato causato dal fatto che uno dei due mezzi sia passato con il rosso.

L’auto ha riportato danni sulla fiancata, mentre il camion nella parte anteriore. Ad avere la peggio il conducente della Punto ricoverato d’urgenza in ospedale.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’anziano per poi trasportarlo d’urgenza presso il nosocomio “Vito Fazzi” di Lecce, mentre, il conducente del Fiorio non ha riportato ferite.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo che si sono messi prontamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

