Incinta picchia la nonna per estorcerle del denaro, 20enne allontanata dalla famiglia

È una storia di maltrattamenti triste e amara quella che arriva da un appartamento nella zona 167A di Lecce, dove nel tardo pomeriggio di domenica si sono precipitati gli uomini in divisa, “indirizzati” sul posto da una segnalazione di violenza giunta al 112. Una richiesta di aiuto, per mettere fine ad un incubo.

Che cosa era accaduto tra le mura di quell’abitazione? Una giovane 20enne, che presto diventerà mamma, aveva colpito la nonna, colpevole di non aver ceduto alle sue insistenti richieste di denaro. Uno schiaffo in pieno volto per costringerla ad assecondare le sue pretese.

Non è la prima volta

La 20enne avrebbe continuato a prendersela con la nonna se il fratello non l’avesse fermata, allontanandola dall’anziana, da tempo succube dei maltrattamenti della nipote. Non era la prima volta, infatti. Pochi mesi fa, era stata ammonita dal Questore di Lecce, ma evidentemente non è bastato a fermare il suo comportamento “violento”.

La nonna, per le percosse subite, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Quando è stata dimessa, con una prognosi di dieci giorni, ha bussato alla porta dell’Ufficio denunce per querelare la nipote.

Nel frattempo, la ragazza, era stata accompagnata dagli agenti in Questura per gli accertamenti di rito.

La futura mamma è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria che ha applicato immediatamente la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per tutelare la nonna.

